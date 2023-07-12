В Татарстане изымут сельхозземли из-за реконструкции дороги Мензелинск — Бирюган — Гулюково

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин (архив)

В связи с реконструкцией дороги Мензелинск — Бирюган — Гулюково в Мензелинском районе Татарстана власти изымут 17,9 тыс. кв. м. земель сельскохозяйственного назначения, согласно постановлению Кабмина республики, подписанному премьер-министром региона Алексеем Песошиным.



Изымаемый земельный участок образован из участка площадью более 1,5 тыс. га (кадастровый номер 16:28:000000:27), находящегося в долевой собственности ООО «Камские Зори» и ООО «Камский Бекон». Расположенные на изымаемом земельном участке объекты недвижимости изымать не будут.

Контроль за исполнением постановления возложен на Минземимущества Татарстана.

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин (архив)

В Татарстане у агрофирмы «Омара» изымут земельные участки общей площадью 80 155 квадратных метров. Решение принято в целях реконструкции трассы М-7 «Волга» — Секинесь на участке от Секинесь — Рагозино в Мамадышском районе. Решение закреплено постановлением кабмина республики.

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Маргарита Головатенко