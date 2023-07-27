Роспотребнадзор хочет привить от гриппа не менее 60% населения в каждом регионе

Роспотребнадзор рекомендовал привить от гриппа не менее 60% населения в каждом регионе и не менее 75% лиц из групп риска. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на постановление главного государственного санитарного врача России.

В документе указано, что руководителям регионов рекомендовано обсудить подготовку к эпидсезону заболеваемости гриппом, острыми респираторными вирусными инфекциями и новой коронавирусной инфекцией 2023—2024 годов.

— Руководителям органов власти в области образования в регионах рекомендовано обеспечить своевременное введение противоэпидемических мероприятий в период подъема заболеваемости гриппом, ОРВИ, COVID-19, — говорится в тексте.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане во время эпидемического сезона по гриппу и ОРВИ зарегистрировали 9,4 тысячи случаев гриппа и острых вирусных респираторных инфекций. Это на 44% ниже эпидемического порога.

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Айрат Назипов