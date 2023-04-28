Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Татарстане на 44% ниже эпидемического порога

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане заболеваемость гриппом и ОРВИ на 44% ниже эпидемического порога. Об этом сообщила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по республике Любовь Авдонина.



— За 16-ю неделю всего зарегистрировано 9 400 случаев гриппа и острых вирусных респираторных инфекций. Это на 44% ниже эпидемического порога. На сегодня эпидемический сезон по гриппу и ОРВИ уже завершился. И мы это видим в структуре положительных находок вирусов, которые циркулируют среди населения, — рассказала она.



Несмотря на завершение сезона гриппа и ОРВИ, в Татарстане продолжатся утренние фильтры в школах. С 1 сентября 2022 года через них не прошли 14 557 детей.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Что касается заболеваемости коронавирусом, то с начала 2023 года в Татарстане зафиксировано 11 807 случаев заражения им. За 16-ю неделю COVID-19 подтвердился у 258 человек. Уровень заболеваемости оказался на 24,6% меньше, чем за предыдущие семь дней.

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Татьяна Демина