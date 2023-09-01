Роман Панов: «Где, как не в столице Татарстана, обсуждать вопросы эффективного управления инвестициями»

Фото: Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

В рамках Татарстанского нефтегазохимического форума прошел деловой завтрак «Эффективное управление», который объединил руководителей международных и российских нефтегазовых компаний, представителей власти и отраслевых экспертов. Инициатором встречи, которую также посетил раис Татарстана Рустам Минниханов, выступил Газпромбанк. Модератором встречи выступила руководитель Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан Талия Минуллина.

В ходе дискуссии представители бизнеса поделились своими наработками в сфере импортозамещения и инновационных подходов и стратегий в реализации новых проектов.



Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

— Где, как не в столице Татарстана, обсуждать вопросы эффективного управления инвестициями, где созданы все условия для эффективного развития газовой отрасли, импортозамещения и привлечения новых участников рынка. Вызов, который сегодня стоит перед отраслью, безусловно, серьезный. Такие встречи, обсуждения и деловая атмосфера, созданная организаторами форума, безусловно, помогают находить нужные решения, которые в сегодняшних условиях необходимы компаниям, — отметил Роман Панов, первый вице-президент Газпромбанка.

На деловом завтраке представители банковского сектора представили систему, которая позволит повысить контроль над эффективностью реализации проекта. Говоря простым языком, банковское сопровождение — это механизм контроля за целевым использованием средств, выделенных или государственным заказчиком, или корпоративным клиентом банка на какой-то государственный контракт или инвестиционный проект. Подобная система внедрена на многих крупных предприятиях России.

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

— Республика у нас промышленная, много предприятий нефтегазохимического сектора, авиастроительной отрасли. Очень интересно было узнать о ваших новых системах, как вы работаете с клиентами, обеспечиваете эффективную реализацию проектов, потому что эффективность без четкого прослеживания движения денег сложно проанализировать, когда у тебя тысячи поставщиков. В этих вопросах вы очень хорошо продвинулись, — подчеркнул Рустам Минниханов, раис Республики Татарстан.