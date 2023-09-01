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Экономика

Казанский «Водоканал» потратит 18,7 млн рублей на аренду дизельных мотопомп

04:32, 01.09.2023 2
Казанский «Водоканал» потратит 18,7 млн рублей на аренду дизельных мотопомп
Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина

Как выяснило «Реальное время», казанское МУП «Водоканал» планирует выделить 18,7 миллионов рублей на аренду дизельных мотопомп. Договор будет действовать до 1 ноября 2023 года.

«Водоканал» отдает предпочтение компании «Гидросфера ТЛТ», занимающейся поставками промышленного оборудования. Заказ был размещен без конкурентных процедур закупки.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

«Водоканал» уточняет, что дизельные мотопомпы будут использоваться для ликвидации аварий.

Недавно стало известно, что «Водоканал» купит три тысячи SIM-карт для передачи данных с «умных» счетчиков. Контракт с оператором будет заключен сразу на несколько лет. Оказываться услуги подвижной радиотелефонной связи будут с 1 октября текущего года по 31 декабря 2026-го.

Обзор остальных покупок «Водоканала» за лето, таких как китайские телефоны, канистры и воронки для топлива, урны для батареек, канцтовары — в материале «Реального времени».

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Галия Гарифуллина
Экономика Татарстан

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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 13:41
    Раз на аренду, значит покупать еще дороже
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  • Анонимно 14:46
    Если это уменьшит аварии или срок их устранения люди только ,,за,,будут
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