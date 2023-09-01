Казанский «Водоканал» потратит 18,7 млн рублей на аренду дизельных мотопомп

Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина

Как выяснило «Реальное время», казанское МУП «Водоканал» планирует выделить 18,7 миллионов рублей на аренду дизельных мотопомп. Договор будет действовать до 1 ноября 2023 года.

«Водоканал» отдает предпочтение компании «Гидросфера ТЛТ», занимающейся поставками промышленного оборудования. Заказ был размещен без конкурентных процедур закупки.



realnoevremya.ru/Максим Платонов

«Водоканал» уточняет, что дизельные мотопомпы будут использоваться для ликвидации аварий.

Недавно стало известно, что «Водоканал» купит три тысячи SIM-карт для передачи данных с «умных» счетчиков. Контракт с оператором будет заключен сразу на несколько лет. Оказываться услуги подвижной радиотелефонной связи будут с 1 октября текущего года по 31 декабря 2026-го.

Обзор остальных покупок «Водоканала» за лето, таких как китайские телефоны, канистры и воронки для топлива, урны для батареек, канцтовары — в материале «Реального времени».

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и YouTube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии»

Галия Гарифуллина