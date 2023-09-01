Казанский «Водоканал» потратит 18,7 млн рублей на аренду дизельных мотопомп
Как выяснило «Реальное время», казанское МУП «Водоканал» планирует выделить 18,7 миллионов рублей на аренду дизельных мотопомп. Договор будет действовать до 1 ноября 2023 года.
«Водоканал» отдает предпочтение компании «Гидросфера ТЛТ», занимающейся поставками промышленного оборудования. Заказ был размещен без конкурентных процедур закупки.
«Водоканал» уточняет, что дизельные мотопомпы будут использоваться для ликвидации аварий.
Недавно стало известно, что «Водоканал» купит три тысячи SIM-карт для передачи данных с «умных» счетчиков. Контракт с оператором будет заключен сразу на несколько лет. Оказываться услуги подвижной радиотелефонной связи будут с 1 октября текущего года по 31 декабря 2026-го.
Обзор остальных покупок «Водоканала» за лето, таких как китайские телефоны, канистры и воронки для топлива, урны для батареек, канцтовары — в материале «Реального времени».
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