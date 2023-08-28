Игорь Астафьев: «TatOilExpo за два года выросла в два раза»

Как пройдет одно из знаковых мероприятий в нефтегазохимической индустрии России — TatOilExpo 2023

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

С 31 августа по 2 сентября 2023 года в Международном выставочном центре «Казань Экспо» в рамках Татарстанского нефтегазохимического форума пройдет выставка TatOilExpo 2023, одно из крупнейших событий в российской нефтегазохимической индустрии. В интервью «Реальному времени» Игорь Астафьев, первый заместитель генерального директора АНО «Казань Экспо», рассказал, что ждет ее посетителей и участников, какие страны ожидаются в числе гостей, как поучаствовать в важнейших мероприятиях, запланированных на полях форума и выставки.

«Более 160 компаний присутствуют в качестве экспонентов»

— В этом году выставка проходит уже в третий раз. За это время значительно выросла площадь экспозиции участников, которые привозят свои стенды. Какова в целом динамика роста выставки? И какие меры вы принимаете, чтобы улучшить эти показатели?

— Действительно, проект чрезвычайно успешный, один из якорных для нас. Так в выставочной деятельности называются проекты, которые носят титульный, ключевой характер для выставочного центра. Их всегда не очень много — максимум одно мероприятие в квартал, а у некоторых выставочных центров такое мероприятие в принципе может быть только одно. Для нас TatOilExpo 2023 мало того что собственный проект МВЦ «Казань Экспо», но и, безусловно, мероприятие, которое является ключевым с точки зрения календаря. В первую очередь потому что нефтяная и нефтегазохимическая отрасль — ключевая для Татарстана. Мы как выставочный центр неразрывно связаны с республикой. Наша задача — привлекать инвестиции, продвигать наших производителей, расширять их рынки сбыта. Для этого все мероприятия и организовываются.

TatOilExpo за два года выросла более чем в два раза. Динамика очень хорошая даже с точки зрения среднерыночных показателей. В этом году у нас взрывной рост количества участников из КНР. Как вы знаете, закончилась пандемия, и в этом году окончательно открылись границы. В 2023 году и прирост торгового оборота с Татарстаном у Китая составил 60%, значительно выше, чем даже среднероссийский показатель. Помимо этого, мы установили контакт с Исламской республикой Иран, которая тоже будет представлена на выставке. Безусловно, наши ключевые партнеры — это те участники, которые и формируют рынок нефтегазохимической отрасли: Татнефть, СИБУР, Таграс… Более 160 компаний присутствуют в качестве экспонентов. Думаю, выставка в очередной раз поразит участников своим масштабом, наполненностью, будут презентованы инновационные продукты — словом, будет интересно.

— В 2022-м выставка прошла с большим успехом. За три дня ее посетило более 10 тысяч человек. Какое значение она имеет для экономики и имиджа Республики Татарстан?

— По мнению экспертов Российского Союза выставок и ярмарок, любое мероприятие, проходящее в регионе, дает прирост с коэффициентом от 8 до 20. То есть каждый рубль, потраченный в сфере бизнес-туризма, возвращается в качестве налога, дополнительных трат: это и такси, и бронирование гостиниц, и покупка экскурсий, и сувениров. Огромный штат людей формирует выставку. Так что проведение мероприятий — серьезный толчок для развития региона. Наши компании получают возможность показать свои достижения в нефтегазохимической отрасли не только потенциальным партнерам из соседних регионов, но и всей стране. Ведь география выставки — от Ленинградской области до Республики Алтай, и в ближайшее время могут присоединиться коллеги из Хабаровска. И это если говорить только о России! Помимо этого, практически все страны СНГ направляют делегатов на форум и на выставку. Активно участвуют и страны Ближнего Востока, будут стенды из Африки (например, из Камеруна).

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Словом, выставка обещает быть не только очень интересной, но и полезной, в первую очередь, для татарстанских компаний. Ведь для нас главная задача — чтобы республиканские компании получили пользу. И как любит говорить министр промышленности Татарстана, надо, чтобы они становились богаче после наших мероприятий.

«Уровнем нашей деловой программы мы гордимся, она у нас одна из сильнейших в стране»

— Какова география выставки в масштабах России?

— Порядка 30 регионов: это и близлежащие регионы, традиционно принимающие участие в наших мероприятиях, и более далекие от нас географически. Самое главное — со своей экспозицией на этот раз прибывает большое количество гостей, которые в прошлом году приходили просто посмотреть. Например, приезжала делегация Ленинградской области, а в этом году они уже выставляются как Центр развития промышленности Ленинградской области. Это и есть наша задача: показывая уровень нашего мероприятия и деловой программы, привлекать новых и новых экспонентов.

А уровнем нашей деловой программы мы гордимся, она у нас одна из сильнейших в стране. Она имеет постоянный, очень значимый, наукоемкий контингент.

— Сколько всего ожидается стран-участниц?

— Сложно сейчас дать окончательный ответ. Списки формируются, буквально на днях подтвердилось участие Алжира, например. Мы ждем практически все страны СНГ. Очень интересный стенд будет у Республики Беларусь — «Белнефтехим» будет представлять в этом году председатель концерна, это тоже очень почетно. Традиционно сильный стенд представит Узбекистан. Думаю, что окончательные итоги мы увидим в пост-релизе, особенно с учетом того, что в прошлом году несколько стран получили визы буквально за два дня до выставки и успели «сесть в последний вагон».

— А как будет представлен на выставке Китай?

— В прошлом году из Китая было всего две компании. В этом году ждем более 20 компаний, видим резкий рост. Представлять они будут в первую очередь продукцию для нефтепереработки, инженерные решения для нефтегазодобывающих и перерабатывающих компаний. Спектр широкий, и тут тот случай, когда лучше видеть все своими глазами.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

— Среди участников Международной выставки TatOilExpo с каждым годом все больше вузов — как татарстанских, так и из других регионов России. Как можно объяснить эту тенденцию, зачем вузы едут на отраслевую деловую выставку?

— Для вузов любая выставка — это, во-первых, хорошая возможность представить свой научный потенциал. Наша республика может гордиться не только потенциалом в нефтегазохимической отрасли, но и в любой другой. И на каждом нашем мероприятии вузы широко представлены. Но если говорить про нефтегазохимию, одно только имя Ирека Мухаматдинова, лауреата Госпремии президента РФ, говорит само за себя. У нас сильнейшие школы: и с точки зрения классической химии, и касаемо профильных вузов, таких как КНИТУ-КХТИ или АГНИ.

А что особенно важно для студентов, так это возможность непосредственно познакомиться с представителями компаний, в которых они потенциально смогут работать впоследствии. Поузнавать, посмотреть, что есть нового, прикоснуться к новым разработкам. Это, пожалуй, главные составляющие заинтересованности непосредственно вузов в участии. Поскольку мы уже пришли к тому, что для каждого вуза важно, где будут работать его выпускники и какая будет у них заработная плата, я уверен, что вузам это участие будет полезно.

Ну и, помимо прочего, вузы будут подписывать соглашения с компаниями на площадках форума. Нынешний форум исключением не станет: уже запланированы все соглашения, которые будут подписаны, но раскрывать интригу я пока не буду.

Мы ожидаем, что приедут многие академики, мы ждем серьезное научное представительство. Наш форум очень силен именно этим. В научной программе форума примут участие порядка 20 вузов. В Казани будут разобраны актуальные вопросы отрасли, обмен мнениями, трансфер технологий. На нашей площадке встретятся наука и практика.

«В этом году пять компаний вышли на проведение Дня поставщика»

— Предлагаю обсудить подробнее деловую программу выставки и форума: что нас ждет, чем она будет полезна для участников мероприятия?

— Одно из достижений нашей выставки в этом году — привлечение генерального партнера в лице ПАО «Газпромбанк», которое организует деловой завтрак, посвященный работе в новых условиях. Банк этот — один из лидеров в стране с точки зрения работы с зарубежьем, даже несмотря на санкционное давление. Опыт этой компании очень значимый, и думаем, услышать о нем будет очень полезно участникам из числа наших крупнейших компаний, работающих на экспорт. Доступ на это мероприятие будет сильно ограничен, но этим завтраком мы приближаем себя к крупнейшим форумам нашей страны: Сбер проводит свой завтрак на ПМЭФ, а Газпромбанк будет проводить в Казани.

Будут пленарные заседания, которые сформируют ориентир на будущий год, ведь в сентябре отрасль уже строит прогнозы и перспективы. Тем более что список участников серьезный: это руководители и члены правления крупнейших профильных компаний России. Мы ожидаем как минимум Олега Аксютина, зампредправления ПАО «Газпром»; Михаила Юрьевича Карисалова (ПАО «СИБУР»). Участие раиса Татарстана Рустама Нургалиевича Минниханова как профессионала отрасли и руководителя, безусловно, дает сильный импульс для участия в нашем мероприятии многим компаниям.

— Сколько будет деловых мероприятий в программе форума?

— В деловой программе форума более 40 мероприятий: это и круглые столы, и конференции. Большой спектр вопросов будет обсуждаться: и кадровый потенциал, и метрология, и взаимодействие нефтехимии в сфере строительства и дорожного строительства. Будут раскрыты вопросы энергетики и нефтехимии и ряд других актуальных тем для развития нефтегазодобывающей и химической отраслей.

— Есть информация о том, что в этом году будут проведены Дни поставщика, они заявлены в официальной деловой программе форума. Расскажите о них подробнее, пожалуйста: что это за мероприятия, как они будут проходить, кому должны быть интересны и как попасть в число их участников?

— Когда мы собирали первую TatOilExpo, нас очень поддержала компания «Татнефть» и предложила организовать взаимодействие своих специалистов, принимающих решения в сфере закупок, с потенциальными поставщиками. Рассказать о методиках того, как можно поставщику зайти в компанию, какая продукция ей сейчас интересна. Это дало огромный толчок. Благодаря поддержке раиса Татарстана Рустама Нургалиевича Минниханова, компания «Газпром» тоже стала традиционным участником нашего форума и теперь проводит свои Дни поставщика в Казани.

Помимо этого, у нас планируются мероприятия для поставщиков таких компаний, как «СИБУР», «Газпромнефть», «Транснефть». Таким образом, в этом году пять компаний вышли на проведение Дня поставщика, и делается это для того, чтобы наша выставка принесла максимальную пользу участникам. Компания может не принимать участие непосредственно в выставке, но ей наверняка будет интересна возможность прямого взаимодействия с крупными игроками. Дни поставщика будут проходить 31 августа и 1 сентября, мы развели их во времени так, чтобы они не накладывались друг на друга. И сводим лицом к лицу на одной площадке крупнейшие компании страны и их потенциальных поставщиков. Наша задача — чтобы рынки расширялись, чтобы наши республиканские компании могли поставлять свою продукцию крупнейшим игрокам отрасли. Мы хотим усилить, развить Дни поставщика, может быть, с тем, чтобы в них участвовало еще больше компаний. Потому что мы хотим, чтобы мероприятие стало знаковым с точки зрения взаимодействий и заключенных контрактов. Это цель проведения любой выставки.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

— В Дне поставщика могут участвовать все компании, независимо от того, в какой юрисдикции они работают? Скажем, наши зарубежные гости смогут попытаться стать поставщиком того же «Газпрома»?

— Ограничений по этому признаку у нас нет. Определенный отбор ведется, но он относится к профессиональной деятельности компании, а не страны, из которой она приехала. Не каждую компанию мы согласовываем: поставщик должен быть все-таки профильным. Но во многих сферах, к сожалению, отечественный рынок не позволяет максимально закрыть все потребности заказчиков. И поэтому, если приезжают компании, которые хотят поставлять качественную продукцию на рынок РФ, заключать взаимовыгодные контракты, — это же прекрасно! Мы, естественно, никого не ограничиваем, для этого и работает наш выставочный центр.

«Мы уже сейчас думаем о том, какая будет выставка в 2024 и даже в 2025 году»

— В рамках TatOilExpo всегда проходит отраслевой конкурс. Расскажите, пожалуйста, подробнее, кто принимает в нем участие, как он проходит?

— С момента первой выставки мы отказались от платного участия в конкурсе для экспонентов — любая компания, которая участвует в выставке, получает приглашение участвовать в конкурсе. Уже состоялось заседание конкурсной комиссии, которая произвела отбор поданных заявок. Победитель в номинация «Лучший стенд» будет выбран непосредственно по итогам основного обхода выставки. Не обязательно это будет самый красивый стенд, важно наполнение. К примеру, по итогам прошлого года победила компания, которой была представлена самая интересная продукция для нашей республики.

Номинаций очень много: в сфере нефтегазохимии, нефтепереработки, в области «цифры»… Формированием номинаций руководило Министерство промышленности и торговли, участвовало в этом и экспертное сообщество. Мы пригласили представительное жюри, которое серьезно подходит к изучению практической значимости каждой заявки. Статус нашего конкурса, таким образом, достаточно высок, у нас есть знак качества.

В конкурсе в итоге участвуют не все экспоненты — важен эффект новизны, нельзя участвовать три года подряд с одной и той же продукцией. В итоге в этом году мы получили заявки от 54 компаний по семи номинациям.

— Три дня обычно проходит выставка. Сколько времени и усилий затрачивается для того, чтобы ее подготовить? Когда вы начали готовить TatOilExpo 2023?

— Могу вам сказать, что даты TatOilExpo 2024 уже определены. Мы уже сейчас думаем о том, какая будет выставка в 2024 и даже в 2025 году. Нужно продумать все, начиная с календаря мероприятия: чтобы не было пересечений, чтобы участники могли заранее строить свой рабочий график. Не менее важно заранее проработать и тематику, и экспонентов. С некоторыми компаниями мы уже заключаем договоренности в последние дни выставки об участии на следующий год. Для нас это хороший стратегический подход с точки зрения того, куда должно двигаться мероприятие. То, что у нас получается хорошо, мы стараемся развивать — например, те же Дни поставщика. Мы уже в течение нынешней выставки будем думать, кого пригласим на День поставщика в 2024 году.

— Когда начнется строительство выставки?

— В среднем оно начинается за три дня. Этого достаточно, чтобы построить даже очень крупную выставку.

— Удивительно. Когда ходишь по выставке, кажется, что ее строили месяц.

— Я вам больше скажу: разбирается такой стенд за день.

«За эти годы мы провели 150 мероприятий международного и федерального масштаба»

— В прошлом году по результатам независимой экспертизы выставка TatOilExpo 2022 получила Знак качества Российского Союза выставок и ярмарок. Что это за награда и насколько она значима для вас как для организатора?

— Наше участие в РСВЯ, начиная с образования нашего выставочного центра, с каждым годом нарастает. В этом году гендиректор «Казань Экспо» вошел в президиум РСВЯ. С точки зрения профессиональной оценки это тоже очень важно. Мы гордимся тем, что цифры, которые мы заявляем (количество посетителей, количество стендов, площадь экспозиции и т. д.) подтверждены профессиональным сообществом в итоге независимого аудита. Каждый метр был оцифрован, проверен. Таким образом исключаются все неточности — как и при любом профессиональном аудите. Знак качества — это подтверждение того, что выставка прошла успешно, что профессиональное сообщество высоко оценило это мероприятие. Оно известно далеко за пределами республики. Президент РСВЯ Сергей Воронков подчеркивал уровень мероприятия.

Помимо этого, мы много сил отдали на то, чтобы получить поддержку Российского союза промышленников и предпринимателей — в его реестр с 2023 года вошло наше мероприятие. Это тоже значимая победа. На уровне федерации мероприятие постепенно поднимает свой вес.

— В этом году «Казань Экспо» исполняется пять лет. Может быть, опишете самые главные достижения за прошедшие годы?

— За эти годы мы провели 150 мероприятий международного и федерального масштаба. И главное — как растет это количество. Мы открылись в 2018 году. 2019-й у нас был условно нулевым, потому что наша деятельность была отдана подготовке WorldSkills 2019. В 2019 году мы побили мировой рекорд по самому массовому хакатону через 2 месяца после проведения чемпионата. 2020 год практически парализовал всю выставочную деятельность, после него начинать пришлось фактически заново. Поэтому для себя мы оцениваем старт с 2021 года, когда смогли с большим трудом провести 33 мероприятия. А в этом году на сентябрь их у нас уже более 60 (это как проведенные, так и те, которые есть в плане). До конца года цифра в 63—65 мероприятий будет преодолена. А это, как несложно посчитать, одно мероприятие в неделю. Наверное, в этом и есть наше главное достижение.

Ну и, конечно, уровень мероприятий. Kazan Forum стал мегауспешным федеральным мероприятием, первым в республике, которое проводится в соответствии с указом президента России. Это, безусловно, «Агроволга», одно из лучших мероприятий в сфере сельского хозяйства. Это, конечно, Kazan Digital Week, которая с каждым годом наращивает мощь и темпы. Ну и для нас особенно важны два мероприятия, организаторами которых являемся мы сами, — это TatOilExpo и TatEnergyExpo, два мероприятия в сфере энергетики и ТЭК, ключевых отраслей с точки зрения монетизации нашей республики. У них отличная динамика, хороший темп.

Идет большая работа, мы действительно многого добились за пять лет. Но, безусловно, есть куда двигаться, есть куда идти. Есть крупнейшие выставочные центры страны, наша задача — стать маркетмейкером еще и на их уровне.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

«Мы открыты к сотрудничеству»

— До форума и начала выставки осталось два дня. Есть ли возможность еще вскочить в последний вагон и что для этого нужно сделать?

— Продажи мы закрываем всегда перед самым началом выставки. Две недели назад у нас были уже заняты 98% мест для экспонентов, но наша работа и задача в том и состоят, чтобы дать возможность разместиться максимальному количеству компаний. Мы открыты к сотрудничеству.

Но даже если у компании не получается встать со своей экспозицией, мы приглашаем все заинтересованные компании посетить выставку, посмотреть, как все проходит, поучаствовать в днях поставщика. Регистрация для участников форума проходит на сайте, она открыта. Вы можете выбрать для себя интересные мероприятия. Придя в выставочный центр, вам нужно будет предъявить паспорт и получить бейдж участника форума.

— Будет ли организован трансфер в «Казань Экспо» для гостей выставки и форума?

— От станции метро «Проспект Победы» будут организованы шаттлы. Плюс, как всегда, можно добраться на пригородном электропоезде, который отходит от Центрального железнодорожного вокзала, Мы возобновили сотрудничество с компанией «Делимобиль» — можно добраться на каршеринге, разделив траты между несколькими участниками.

Словом, спектр возможностей широк, вся информация представлена на сайте выставки. Мы открыты к сотрудничеству и к ответам на все вопросы!