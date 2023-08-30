В Казани заработал велопешеходный маршрут вдоль Кремлевской дамбы
Сегодня в Казани заработал новый велопешеходный маршрут по Кремлевской транспортной дамбе, представляющий собой прогулочную территорию вдоль воды, которая соединяет исторический центр города с жилым микрорайоном у Центра семьи «Казан».
На его открытии присутствовал и раис Татарстана Рустам Минниханов. На засыпной зоне под мостом всегда было много отдыхающих, однако находиться там было небезопасно. Сейчас же на маршруте появились дорожки для прогулок пешеходов, а также полоса для движения велосипедов и самокатов.
Всего появилось 13 площадок для тихого отдыха, а вдоль берега установили вращающиеся скамейки. Длина велопешеходного маршрута составляет 1,9 км.
В пресс-службе команды «Стратегии развития Казанки» добавили, что под Кремлевским мостом появились рисунки панорам Казанского Кремля сразу трех эпох — XVIII, XIX и XX века иллюстратора Гузель Бану, а на стену их нанесла команда художников Artwalls.
Уточняется, что особое внимание уделили Рыбацкой косе — природному уголку, который находится почти у самого подножия Кремля. По словам архитекторов, территория являлась своеобразным питомником растений — например, ив.
Поэтому и было решено сделать ивовую аллею, в центре которой находится пешеходная дорожка из щебня.
Так, гулять по этой территории можно будет в любую погоду. Раньше это не представлялось возможным, потому что доступ к воде закрывал лишний грунт. Сейчас территорию выровняли и дополнительно часть берега отсыпали камнем для защиты в период паводков.
На косе сохранили и «хранителя места» — лежачее бревно.
Раньше это было единственной «скамейкой», на которой могли посидеть рыбаки и пешеходы. Его передвинули на каменную наброску для лучше сохранности, а вдоль дорожки установили скамейки-бревна.
Велопешеходный маршрут вдоль Кремлевской дамбы реализован в рамках «Стратегии развития Казанки» под кураторством Института развития городов Республики Татарстан.
В будущем он должен стать частью 42-километрового веломаршрута «От Голубых озер до Волги».
По поручению Рустама Минниханова в дальнейшем будет создана рабочая группа по вопросам реализации Стратегии развития реки Казанки, в состав которой войдут Минстрой, Минэкологии и другие министерства республики, а также научные институции и экспертное сообщество.
Планируется, что в генеральный план Казани будут внесены изменения, в документе определят функциональные зоны. Также будут представлены предложения по разработке и реализации 42-километрового велопешеходного маршрута вдоль реки Казанки.
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В Татарстане к реализации первой очереди «Волжской тропы», протяженность которой составляет 174 км, приступят в 2024 году.
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