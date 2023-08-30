На отрезке от казанской «Чаши» до Кремлевской набережной начнут проводить велозаезды и марафоны

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

Благоустроенную территорию вдоль Кремлевской транспортной дамбы на отрезке от Центра семьи «Казан» до Кремлевской набережной посетил сегодня раис Татарстана Рустам Минниханов. В этой зоне планируется проводить велозаезды, пробежки и спортивные марафоны, рассказали в пресс-службе татарстанского лидера,

Минниханову показали организованные велосипедную полосу и пешеходную дорожку. Вдоль прогулочной зоны высажены деревья и кустарники, защищающие пешеходов от пыли и выхлопных газов.

Длина велопешеходного маршрута составляет 2 км, высажено порядка 3,7 тыс. деревьев и кустарников, установлено 26 скамеек, 13 урн, 45 велопарковок.

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

Две недели назад сообщалось, что В Казани построят детский парк отдыха рядом с Национальной библиотекой Татарстана. Сейчас территория представляет собой пустой участок, на котором отсутствует твердое покрытие и озеленение.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Айрат Назипов