«Соллерс» получил 1,4 млрд рублей чистой прибыли по МСФО за первое полугодие

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Чистая прибыль ПАО «Соллерс» по МСФО за первое полугодие 2023 года, относимая на собственников группы, составила 1,377 млрд рублей, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на отчетность компании.



В отчетном периоде выручка компании достигла уровня 32,7 млрд рублей, себестоимость продаж — 26,326 млрд рублей, валовая прибыль составила 6,375 млрд рублей. Показатель EBITDA по итогам полугодия был на уровне 3,9 млрд рублей.

К середине года совокупные обязательства автопроизводителя находились на уровне 52 млрд рублей, в том числе краткосрочные — 49,139 млрд рублей и долгосрочные — 2,858 млрд рублей.

За январь — июнь 2022 года автопроизводитель получил 1,1 млрд рублей чистого убытка и выручку в размере 26,2 млрд рублей (-28,8% к тому же периоду 2021 года).

В августе раис Татарстана Рустам Минниханов принял участие в открытии центра продуктового развития компании «Соллерс». Как писало «Реальное время», центр сосредоточится на создании новых модификаций и расширении модельного ряда в сегменте легких коммерческих автомобилей, а также инженерном сопровождении программы локализации всей выпускаемой линейки автомобилей, в том числе проекта по производству двигателей. В его работе будут задействованы российские и международные инженеры, а еще выпускники ведущих технических вузов Татарстана и Поволжья.



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Маргарита Головатенко