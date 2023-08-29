«Соллерс» получил 1,4 млрд рублей чистой прибыли по МСФО за первое полугодие
Чистая прибыль ПАО «Соллерс» по МСФО за первое полугодие 2023 года, относимая на собственников группы, составила 1,377 млрд рублей, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на отчетность компании.
В отчетном периоде выручка компании достигла уровня 32,7 млрд рублей, себестоимость продаж — 26,326 млрд рублей, валовая прибыль составила 6,375 млрд рублей. Показатель EBITDA по итогам полугодия был на уровне 3,9 млрд рублей.
К середине года совокупные обязательства автопроизводителя находились на уровне 52 млрд рублей, в том числе краткосрочные — 49,139 млрд рублей и долгосрочные — 2,858 млрд рублей.
За январь — июнь 2022 года автопроизводитель получил 1,1 млрд рублей чистого убытка и выручку в размере 26,2 млрд рублей (-28,8% к тому же периоду 2021 года).
В августе раис Татарстана Рустам Минниханов принял участие в открытии центра продуктового развития компании «Соллерс». Как писало «Реальное время», центр сосредоточится на создании новых модификаций и расширении модельного ряда в сегменте легких коммерческих автомобилей, а также инженерном сопровождении программы локализации всей выпускаемой линейки автомобилей, в том числе проекта по производству двигателей. В его работе будут задействованы российские и международные инженеры, а еще выпускники ведущих технических вузов Татарстана и Поволжья.
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