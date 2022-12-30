Итоги года в технопарке «Идея»: новые партнеры, многообещающие проекты и вложения в будущее
Как прошел 2022 год для технопарка
В уходящем году главным вызовом для отечественной промышленности стало импортозамещение. Одну из ключевых ролей в его «постановке на крыло» должны сыграть инновационные технопарки. В технопарке «Идея» в 2022 году начал работать Центр реверсивного реинжиниринга, в котором предполагается воспроизводить западные и разрабатывать собственные технологические и технические решения, в которых так нуждается российская промышленность. А еще — развиваются студенческие стартапы, идет активная работа со школьниками, работает бизнес-инкубатор и подписываются стратегические соглашения с авторитетными партнерами.
- Открытие Центра реверсивного инжиниринга
В сентябре в технопарке «Идея» открыт Центр реинжиниринга — крупный научно-исследовательский производственный кластер, в котором происходят поиск «рецептуры» и разработка технологии производства популярных западных решений в самых разных технических и технологических областях. Генеральный директор технопарка «Идея» Диас Сафин объяснял нашему изданию: «Сразу поясню, почему мы идем по пути реинжиниринга, а не изобретаем велосипед заново. Просто у нас нет этих десятков лет на НИОКР, на отладку технологии и на поиск лучшего решения. Продукт нужен уже даже не сегодня, он нужен вчера. Поэтому мы и двигаемся в этом направлении».
Центр реинжиниринга — это эффективная система, в которой силами научных партнеров в лице КНИТУ и других вузов, производственных предприятий и Ресурсного центра при КАТК им. П.В. Дементьева воспроизводятся готовые технологические решения. Среди заказчиков на реинжиниринг — крупнейшие компании, работающие в республике, заинтересованные в использовании технических и технологических возможностей технопарка и его партнеров.
- Центр продуктового развития и НИОКР СОЛЛЕРС открываются на базе технопарка «Идея»
СОЛЛЛЕРС запускает новый Центр продуктового развития и НИОКР в РТ. В Казани состоялось подписание соглашения о создании Центра на базе технопарка «Идея». Центр заработает в 2023 году в Казани на площадке технопарка «Идея» и сосредоточится на создании новых модификаций и расширении модельного ряда в сегменте легких коммерческих автомобилей, а также инженерном сопровождении программы локализации всей выпускаемой линейки автомобилей, в том числе проекта по производству двигателей. В работе Центра будут задействованы российские и международные инженеры, а еще выпускники ведущих технических вузов РТ и Поволжья.
Отдельно в Центре займутся развитием компетенций в области электронной архитектуры автомобилей и цифровых технологий управления транспортом. «Идея» привлекла СОЛЛЕРС благодаря своей инфраструктуре, включающей, в том числе, распределенный межотраслевой центр реверсивного инжиниринга.
- Соглашения о партнерстве с КНИТУ (КАИ), КГЭУ и КНИТУ (КХТИ)
В конце года подписан ряд соглашений о партнерстве технопарка «Идея» с ведущими вузами республики — это КНИТУ (КАИ), КГЭУ и КНИТУ (КХТИ). Врио ректора КНИТУ (КХТИ) Юрий Казаков и генеральный директор технопарка Диас Сафин подписали соглашение о партнерстве 23 декабря.
Вместе они будут развивать Центр реинжиниринга: в этом процессе будет задействован и парк современных приборов, которым оснащены лаборатории КНИТУ (включая расположенную на площадях «Идеи» комплексную лабораторию «Наноаналитика»), и возможности проектного института КНИТУ «Союзхимпроект», и интеллектуальный потенциал кафедр вуза. Стороны предполагают взаимодействовать по широкому перечню тематик: здесь и машиностроение, и полимеры, и композиты, и аттестация сырья и материалов, и многие другие.
- Научный стендап ScienceTalks
В течение всего года в несколько этапов в технопарке проходил научный стендап ScienceTalks. Молодые ученые из КГАСУ, КХТИ, КГЭУ, КГМУ, КАИ, КФУ и других вузов республики рассказывали о своих разработках — в понятной, доступной обычной аудитории форме. Перед выступлением все участники проходили «Школу спикера», где учились выступать в неформальной обстановке: команда «Идеи» делает науку еще ближе к обществу и помогает молодым ученым развивать полезные навыки.
Проект, направленный на развитие технологического предпринимательства и популяризацию науки среди молодежи, созданный технопарком «Идея» в декабре 2019 года, стал ежемесячным событием, межвузовской площадкой взаимодействия студенческого научного сообщества. За все время существования проекта в нем приняли участие около 900 представителей вузов, 85 из которых, магистры и аспиранты, презентовали свои разработки аудитории.
- Деловая игра «Конструктор карьеры — 2022»
Весной в технопарке прошла деловая игра «Конструктор карьеры-2022». Студенты вузов республики поучаствовали в специализированных мастер-классах, познакомились с системой независимой оценки квалификаций, инструментами для построения «Профиля профессионала», составили план развития своей успешной карьеры, изучили техники эффективной презентации и т. д. В игре участвовали 10 команд из восьми вузов республики.
- Конкурс «Студенческий стартап»
Технопарк «Идея» дважды в 2022 году выступил площадкой для отбора проектов из нескольких регионов ПФО по программе «Студенческий стартап», организованной Минобрнауки РФ совместно с Фондом содействия инновациям в рамках федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства». На создание собственных стартапов студенты татарстанских вузов получили гранты в размере 1 млн рублей. Конкурс проводился по шести тематическим направлениям: цифровые технологии, медицина, химические технологии и новые материалы, новые приборы и интеллектуальные производственные технологии, биотехнологии, ресурсосберегающая энергетика.
В мае на первом этапе отбора проектов в федеральную программу в технопарке «Идея» прошел стартап-марафон: экспертам из Сколково, Университета «Иннополис», ИВФ РТ, крупных компаний республики предстояло изучить 447 проектов, поданных молодыми инноваторами из 11 регионов ПФО. Татарстан вошел в число регионов с наибольшим количеством поданных заявок. В мае же началась вторая волна приема заявок на конкурс. В первой волне Татарстан стал вторым после Москвы по количеству победителей — 81 студент и аспирант. Вторая волна добавила к этому числу еще 54 победителя из нашей республики. Таким образом, каждый десятый победитель программы оказался татарстанцем — благодаря активной поддержке команды технопарка «Идея».
- Развитие детского судомодельного и авиамодельного спорта
Технопарк «Идея» в 2022 году продолжал работать с самыми маленькими конструкторами и техниками нашей республики: в Центре авиа- и судомоделирования весь год кипела работа. Начиная с января его участники участвовали в соревнованиях городского, республиканского и межрегионального уровня — и неизменно завоевывали призовые места, привозя золото и серебро.
А кроме того, команда Центра авиа- и судомоделирования технопарка «Идея» победила на республиканских соревнованиях по авиамодельному спорту «неДетская авиация-2022». В соревнованиях участвовали 42 школьника — пилоты и механики из Йошкар-Олы, Альметьевска, Зеленодольска и Казани. Мероприятие было организовано технопарком «Идея» и компанией «ДСФ «Стройтранслогистика» для развития и популяризации авиамодельного спорта.
- Внедрение инструментов Национальной системы квалификаций
Всероссийский проект «Профессиональный экзамен для студентов», проводимый АНО НАРК при поддержке Минтруда России, курирует в Татарстане с 2020 года технопарк «Идея». В ходе государственной итоговой аттестации, совмещенной с независимой оценкой квалификаций, проверяется соответствие выпускника требованиям профессиональных стандартов. Студенты, успешно сдавшие ГИА и НОК, получают сразу два документа: диплом о профессиональном образовании и свидетельство о квалификации. В 2022 году от Татарстана в проекте участвовали 150 студентов из двух вузов и четырех колледжей. Впервые в этом году теоретический этап профэкзамена по квалификации «Автомеханик по предпродажной подготовке и техобслуживанию автотранспортных средств» проходили студенты СПО в ИАНТЭ ТК ФГБОУ ВО «КНИТУ-КАИ». Это стало возможным благодаря площадке «Онлайн-экзамен», реализованной на базе технопарка «Идея».
На Всероссийском форуме «Национальная система квалификаций России» гендиректор Национального агентства развития квалификаций Артем Шадрин отметил уникальный опыт технопарка «Идея» как площадки для коммуникаций между вузами и предприятиями в развитии кадрового потенциала страны. Шадрин сказал, что «Идея» работает в синергии со всеми участниками профориентационной работы, и этот опыт необходимо тиражировать и масштабировать на объекты инновационной инфраструктуры других регионов России.
- Подписание соглашения о сотрудничестве с фондом «Сколково»
Под занавес уходящего года подписан документ, который позволит вынести на рассмотрение кандидатуру «Идеи» в качестве третьей площадки регоператора «Сколково» в Татарстане, в добавление к казанской и челнинской площадкам Технопарка в сфере высоких технологий «ИТ-Парк». Предполагается, что «Идея» будет курировать работу с технологическими проектами по направлениям «Промтех» и «Энерготех».
Диас Сафин, генеральный директор «Идеи», отмечает, что технопарк годами нарабатывал опыт в поддержке инновационного предпринимательства и курировал грантовые программы. Все это становится устойчивой платформой для того, чтобы работать совместно с фондом «Сколково»: помогать технологическим компаниям получать статус резидента «Сколково», подключать резидентов технопарка к платформе R&D-маркета для поиска заказчиков на НИОКР, помогать им проводить прототипирование и испытание своих продуктов.
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