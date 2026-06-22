Газовые хранилища Европы заполнены на 46,4% — GIE

Это на 14,5 процентного пункта ниже среднего уровня за последние пять лет, а разрыв с нормой продолжает увеличиваться

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Жаркая погода и слабый ветер мешают европейским компаниям активно закачивать газ в подземные хранилища перед зимой. Сейчас для энергетиков Европы это одна из главных задач — восстановить запасы после двух последних холодных зим, сообщает «Интерфакс».

Всего в ходе летнего сезона нужно закачать около 70 млрд кубометров газа. При этом Европе приходится конкурировать за сжиженный природный газ с азиатскими покупателями, которые готовы платить больше и забирают часть свободных поставок на мировом рынке.

По данным Gas Infrastructure Europe, к 20 июня подземные хранилища газа в Европе были заполнены на 46,4%. Это на 14,5 процентного пункта ниже среднего уровня за последние пять лет. Разрыв с нормой продолжает увеличиваться.

Реальное время / realnoevremya.ru

Ситуацию также не сильно улучшает ветровая энергетика. В среднем в июне она обеспечивает около 16% потребления электроэнергии, однако в отдельные дни этот показатель снижается до 10%. Дополнительным фактором остается жара: температура в Европе в июне, по прогнозам, будет выше нормы примерно на 1,5 градуса.

Напомним, что сложности на энергетическом рынке усилились и после прекращения транзита российского газа через Украину с начала 2025 года. Напомним, что США хотят по низкой цене купить у Европы часть «Северных потоков» и восстановить их. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Наталья Жирнова