FLAMAX презентовал аквастанцию на конкурсе качества

Продукт создается на базе сборных стальных резервуаров и блочно-модульной насосной станции

Фото: предоставлено ООО «ФЛАМАКС»

24 июня на площадке Центра стандартизации и метрологии в Казани прошел второй этап ежегодного регионального конкурса «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан — 2026». Участники представили экспертной комиссии презентации своей продукции.

В этом году производственное предприятие FLAMAX предложило на суд жюри новый продукт — АКВАСТАНЦИЮ FLAMAX, которая создается на базе сборных стальных резервуаров и блочно-модульной насосной станции. Новинку презентовал директор направления инженерных систем Айрат Камалов:

— Ключевые сильные стороны АКВАСТАНЦИИ FLAMAX — это высокая скорость монтажа, продуманная логистика и полное сопровождение проектов: от разработки документации до сервисного обслуживания. Бренд FLAMAX представлен на рынке более 17 лет. Этот колоссальный опыт позволил нашему предприятию наладить выпуск резервуаров и насосных станций по собственной технологии, полностью адаптированной к российским комплектующим и сырью. К настоящему моменту мы существенно нарастили темпы производства и вывели качество на новый уровень. Именно поэтому сегодня наши решения выбирают промышленные площадки и заводы, водоканалы и крупнейшие логистические комплексы страны и ближнего зарубежья.

Как отметил генеральный директор FLAMAX Фиргат Зиганшин, участие в конкурсах качества — это не только возможность продемонстрировать инженерный потенциал, но и подтверждение высоких стандартов производства, которые предприятие закладывает в каждый резервуар и блочно-модульную насосную станцию:

— Мы гордимся тем, что производим качественный и надежный продукт здесь, в Татарстане. FLAMAX всегда предлагает своим заказчикам высокоэффективные решения, и нам важно, что это подтверждено многочисленными наградами престижных отраслевых соревнований.

Отметим, что FLAMAX участвует в конкурсе в третий раз подряд: в 2024 и 2025 годах сборные стальные резервуары для хранения воды, а также комплексное решение для хранения и подачи воды противопожарного, технического и питьевого запаса неоднократно завоевывали награды регионального и федерального этапов.

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