Новак поручил разработать план поддержки рынка топлива в России

Руководители ключевых компаний представили отчеты о своих усилиях по наполнению внутреннего рынка нефтепродуктами

Вице-премьер Александр Новак поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) продолжать постоянный контроль цен на рынке моторного топлива. Об этом сообщили в правительственной пресс-службе по итогам рабочей встречи, посвященной ситуации на топливном рынке.

Руководители ключевых компаний представили отчеты о своих усилиях по наполнению внутреннего рынка нефтепродуктами, поддержанию стабильных цен, увеличению производства топлива и запуску новых технологических мощностей.

По завершении совещания Новак поручил разработать согласованный комплекс мер, направленных на обеспечение стабильности и устойчивости внутреннего топливного рынка.

Ранее сообщалось, что малая авиация в России столкнулась с дефицитом авиабензина.

Никита Егоров