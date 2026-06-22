Новак поручил разработать план поддержки рынка топлива в России
Руководители ключевых компаний представили отчеты о своих усилиях по наполнению внутреннего рынка нефтепродуктами
Вице-премьер Александр Новак поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) продолжать постоянный контроль цен на рынке моторного топлива. Об этом сообщили в правительственной пресс-службе по итогам рабочей встречи, посвященной ситуации на топливном рынке.
Руководители ключевых компаний представили отчеты о своих усилиях по наполнению внутреннего рынка нефтепродуктами, поддержанию стабильных цен, увеличению производства топлива и запуску новых технологических мощностей.
По завершении совещания Новак поручил разработать согласованный комплекс мер, направленных на обеспечение стабильности и устойчивости внутреннего топливного рынка.
Ранее сообщалось, что малая авиация в России столкнулась с дефицитом авиабензина.
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