Проект «Стирольная цепочка» преодолел экватор

Общий прогресс реализации проекта СИБУРа в Нижнекамске составляет 54%

Фото: предоставлено пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

На 2026—2027 годы придется пик строительно-монтажных работ. В конце текущего года будет обеспечена строительная готовность первых объектов общезаводского хозяйства. Запуск комплекса запланирован на 2028 год.

Проект позволит достичь самообеспеченности российского рынка по полистиролу и АБС-пластикам — востребованным материалам для строительства, медицины, АПК, производства бытовой техники и упаковки.

Строительная площадка будущего производства, площадью 38 га объединяет две основные технологические установки и объекты общезаводского хозяйства. На сегодняшний день завершен монтаж 22 из 31 единицы крупнотоннажного оборудования, выполнен монтаж 129 единиц основного технологического оборудования, что в эквиваленте тоннажа составляет 42% объема. Всего проектом предусмотрена установка 740 единиц оборудования. Объем монтажа железобетонных конструкций на стройплощадке уже превысил 55 тыс. кубометров (более 75% от общего объема).

На объектах «Стирольной цепочки» задействованы порядка 3,5 тыс.человек. В пиковый период их число увеличится до 6 тыс. специалистов. Для их размещения предусмотрен собственный вахтовый городок, мощности которого расширяются с учетом роста численности персонала.

предоставлено пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

Проект реализуется в рамках инвестиционной программы компании по развитию Волжского нефтехимического кластера. Наряду с новым этиленовым комплексом, производствами гексена и металлоценового полиэтилена он формирует новый вектор развития нефтехимии региона.

— Строительство нового комплекса по производству стирола и полистирола было начато в 2025 году. На сегодня на 99,3% завершено рабочее проектирование, успешно завершили логистическую кампанию по доставке всех негабаритных грузов — с опережением графиков в одно навигационное окно вместо предусмотренных двух. Помимо этого, обеспечили раннюю поставку трубопроводов и металлоконструкций, здесь общий прогресс почти 82%. В целом, проект преодолел экватор — впереди самая активная фаза строительно-монтажных работ, — рассказал Сергей Раков, руководитель группы проектов стирольной цепочки и металлоценового полиэтилена.

— Стратегическая значимость проекта «Стирольная цепочка» выходит за рамки наращивания объемов выпуска синтетических материалов. Это важный шаг в развитии собственных технологий в нефтехимической отрасли. Ключевое отличие — впервые на производстве такого масштаба в России будет использована АСУ ТП полностью отечественной разработки. Это позволит гарантировать устойчивость процессов, снизить риски, связанные с внешними ограничениями, и создать базу для формирования новых экспертных знаний в области автоматизации промышленных объектов, — подчеркнул Марат Фаляхов, генеральный директор НКНХ.

Общий портфель инвестиционных проектов компании в Татарстане до 2028 года составляет 600 млрд рублей. Их реализация позволит создать в регионе 3 тыс. высокотехнологичных рабочих мест.