Трамп рассказал о планах использовать мощности американских автоконцернов для производства оружия

Речь идет, в частности, о производстве ракетных комплексов Patriot и крылатых ракет Tomahawk

Фото: скриншот трансляции телеканала Россия 24

Президент США Дональд Трамп заявил, что ряд американских автопроизводителей планирует переориентировать часть своих производственных мощностей на выпуск вооружений. Об этом он сообщил журналистам во время встречи в Белом доме, передает RT.

По словам Трампа, власти США реализуют масштабную экономическую программу, в рамках которой компании, располагающие свободными производственными площадями, заключают контракты на выпуск продукции оборонного назначения. Глава Белого дома уточнил, что речь идет, в частности, о производстве ракетных комплексов Patriot и крылатых ракет Tomahawk. Он также отметил заинтересованность со стороны General Motors.

Как сообщил Трамп, компания располагает несколькими предприятиями, которые могут быть перепрофилированы для производства вооружений. По его словам, руководство General Motors положительно оценивает перспективы участия в подобных проектах.

Напомним, что Ормузский пролив остается полностью открытым после переговоров США и Ирана. По словам президента США Дональда Трампа, в минувшее воскресенье через этот стратегически важный морской маршрут прошло рекордное количество нефтяных танкеров.

Наталья Жирнова