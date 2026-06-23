В Татарстане спустили на воду буксир «Кулой»

Зеленодольский завод продолжает строительство серии аварийно-спасательных судов

На производственной площадке Зеленодольского завода имени Горького в Татарстане состоялся спуск на воду нового буксира «Кулой». Судно стало четвертым в серии из пяти многофункциональных аварийно-спасательных буксиров проекта Т3150-ЗД, создаваемых для Морспасслужбы, сообщает пресс-служба Росморречфлота. Проект реализуется в рамках национального проекта «Эффективная транспортная система».

Буксир «Кулой» предназначен для выполнения широкого спектра задач, включая буксировку несамоходных судов и плавучих сооружений, сопровождение кораблей в акваториях портов и помощь при швартовке. Кроме того, судно сможет участвовать в тушении пожаров и ликвидации аварийных разливов нефти.

Строительство серии продолжается на Зеленодольском заводе имени Горького. Ранее на воду уже были спущены головное судно «Верман» в декабре 2025 года и буксир «Оклан» в марте 2026 года.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Напомним, что ранее движение судов по Волго-Каспийскому каналу возобновили после ограничений. Они были введены 19 июня из-за обмеления.

Наталья Жирнова