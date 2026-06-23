Татарстан намерен расширить сотрудничество с белорусскими производителями текстиля

По словам главы Минпромторга РТ, сотрудничество с производителями Белоруссии позволит снизить зависимость от иностранных поставщиков

Фото: Динар Фатыхов

В Минске состоялся круглый стол, посвященный развитию сотрудничества между предприятиями легкой промышленности Татарстана и Беларуси. Встреча прошла с участием председателя концерна «Беллегпром» Надежды Лазаревич и делегации Татарстана во главе с заместителем премьер-министра — министром промышленности и торговли республики Олегом Коробченко, сообщает пресс-служба Минпромторга РТ.

В ходе переговоров стороны обсудили возможности расширения производственной кооперации и поставок сырья для татарстанских предприятий.

— В Татарстане развита легкая промышленность, но большую часть тканей, материалов, галантереи покупаем в Китае. Сегодня привезли пул наших швейных фабрик. Мы должны выстроить работу так, чтобы быть независимыми от заграничного сырья. В Беларуси легкая промышленность развита сильно. И я думаю, что вместе мы дадим очень хороший результат, — заявил Коробченко.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Одним из перспективных направлений взаимодействия участники встречи назвали производство школьной формы и спецодежды. Белорусские предприятия выразили готовность поставлять татарстанским компаниям ткани и фурнитуру.

Отдельное внимание было уделено развитию сотрудничества с белорусским производителем текстильной продукции «Моготекс», который уже работает с партнерами из Татарстана. В настоящее время стороны обсуждают расширение ассортимента поставляемой продукции.



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Наталья Жирнова