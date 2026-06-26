Владимир Путин продлил срок действия ответных мер на потолок цен на российскую нефть
Ограничение будет действовать до конца 2027 года
Президент России Владимир Путин подписал указ о продлении запрета на поставки российской нефти и нефтепродуктов по потолку цен, введенному странами G7 и Евросоюзом. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Ограничение будет действовать до конца 2027 года. Срок действия предыдущего запрета истекал 30 июня 2026 года.
Согласно документу, нельзя поставлять российские нефть и нефтепродукты иностранным физлицам и юрлицам, если в контрактах — прямо или косвенно — заложен механизм предельной цены. Запрет распространяется на все этапы поставок вплоть до конечного покупателя.
Указ об ответных мерах на потолок цен начал действовать 1 февраля 2023 года. Впоследствии его действие неоднократно продлевали.
Напомним, недавно японская компания Sodeco попросила правительство страны отменить потолок цен на российскую нефть, чтобы упростить работу по проекту «Сахалин-1».
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