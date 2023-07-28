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Ильшата Аминова наградили орденом «Дуслык»

11:25, 28.07.2023 1
Ильшата Аминова наградили орденом «Дуслык»
Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Раис Татарстана Рустам Минниханов наградил гендиректора телерадиокомпании «Новый век», председателя Союза журналистов Татарстана и депутата Госсовета республики Ильшата Аминова орденом «Дуслык». Указ опубликован на сайте татарстанского лидера.

Согласно документу, награда присуждается Ильшату Аминову за «значительный вклад в развитие средств массовой информации, многолетнюю плодотворную работу и активную общественную деятельность».

скриншот realnoevremya.ru из сайта rais.tatarstan.ru

Орден «Дуслык» — это вторая по значимости государственная награда Татарстана. Ее учредили 25 апреля 2015 года. Вышестоящей по отношению к ордену наградой является орден «За заслуги перед Республикой Татарстан», нижестоящей — медаль ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан».

Накануне Ильшат Аминов отметил 60-летний юбилей.

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Айрат Назипов
ОбществоВласть Татарстан

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