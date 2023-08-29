Раис Татарстана вручил государственные награды по случаю Дня республики

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Раис Татарстана Рустам Минниханов вручил государственные награды по случаю Дня республики в Казанском кремле. В частности, их удостоились участники спецоперации.

— Второй год Россия отстаивает свой суверенитет и будущее. Уверенно можно сказать — внешние вызовы только сплотили нас. В зоне проведения специальной военной операции доблестно сражаются и татарстанцы, которые с честью и отвагой выполняют поставленные задачи. Выбрав путь служения Отечеству и народу, наши ребята проявляют героизм, порой ценой собственной жизни, — сказал руководитель республики на церемонии.

Также государственных наград были удостоены деятели науки, образования и спорта, культуры и духовной сферы, медицинские и социальные работники, руководители крупных холдингов и промышленных предприятий, представители судейского сообщества, прокуратуры и органов внутренних дел, успешные управленцы и предприниматели.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Почетным знаком России «За успехи в труде» первым в республике наградили производственное объединение «Завод имени Серго». Награда вручается в год 125-летия со дня основания предприятия.

На прошлой неделе татарстанский лидер наградил лучшие семьи республики. Большинство гостей получили медаль ордена «Родительская слава». Еще две семьи, воспитывающие более 10 детей, удостоились медали «Родительская доблесть».



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Айрат Назипов