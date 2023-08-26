Швеция заявила об отсутствии планов запрещать сожжение религиозных книг

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Швеция не собирается вводить запрет на сожжение религиозных книг, как это сделала Дания. Премьер-министр страны Ульф Кристерссон заявил, что такое решение потребовало бы внесения поправок в конституцию королевства.

— Каждая страна, подверженная острым угрозам, выбирает свой способ борьбы с ними. Я очень уважаю то, что Дания делает сейчас [инициативы по запрету сжигания религиозных книг — прим. ред.]. Чтобы поступить точно так же, как Дания, по всей вероятности, потребуется внести поправки в конституцию, поэтому для Швеции это не самый подходящий путь, — сказал Ульф Кристерссон.

На прошлой неделе власти Швеции приняли решение начать пересмотр Закона об общественном порядке, который разрешает акции с сожжением Корана.

Организатор подобных акций в Швеции мигрант Салван Момика на этой неделе отправил местным властям еще 12 заявок на аналогичные мероприятия в трех городах. Эта страна наряду с Данией в последнее время часто попадает в скандалы из-за сожжений Корана.

Например, священную книгу мусульман сожгли в Копенгагене 27 января. Протестную акцию провел лидер правоэкстремистской партии «Жесткий курс» Расмус Палудан.

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Илина Хакимова