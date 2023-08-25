Власти Дании хотят запретить сжигать Коран в стране

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Дания намерена запретить в стране проведение акций с сожжением Корана. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на иностранные СМИ.

Датские власти уже предупреждали, что возможные ограничения должны быть реализованы в рамках «конституционно защищенной свободы выражения мнений».

realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Вместе со Швецией Дания часто попадает в скандалы из-за подобных акций. Например, священную книгу мусульман сожгли в Копенгагене 27 января. Протестную акцию провел лидер правоэкстремистской партии «Жесткий курс» Расмус Палудан.

В июне ситуация повторилась у посольства Ирака. Правительство страны позднее осудило экстремистскую акцию, но уже спустя несколько дней протестующие снова уничтожили Коран.

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Айрат Назипов