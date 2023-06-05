Количество школьников в Казани в новом учебном году вырастет на 8 тысяч

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В учебном году 2023/2024 количество школьников в Казани может вырасти на 8 тысяч. Об этом сообщил руководитель исполкома города Рустем Гафаров.

— Мы прогнозируем, что в этом учебном году у нас еще на 8 тысяч детей будет больше, чем в прошлом году, — сказал он.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Осенью 2022 года Рустем Гафаров сообщил, что в школы города 1 сентября пошли 165 тысяч детей и подростков — на 5 тысяч человек больше показателя предыдущего года.



— Прогнозировать, сколько детей появится в течение 3—5 лет, сложно. 20 лет назад мы даже просчитать не могли, что к 2025 году у нас будет насчитываться уже 200 тысяч детей–школьников, — говорил он.



Напомним, в 2023 году школы Казани оканчивают 19 тысяч выпускников. Это 12 731 одиннадцатиклассник и 6 046 девятиклассников. В общей сложности учебный год завершили 166 тысяч детей.



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Татьяна Демина