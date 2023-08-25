В Татарстане средний чек на ювелирные украшения вырос на 19%

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

По итогам первого полугодия 2023 года средний чек на ювелирные украшения в Татарстане увеличился на 19% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Об этом свидетельствуют данные исследования бренда Sokolov (есть в распоряжении «Реального времени»).

Аналитики компании пришли к выводу, что на покупку подобных изделий татарстанцы тратят порядка 5,7 тыс. рублей. При этом в России средний чек на ювелирные украшения составил 7,1 тыс. рублей, и варьируется от 1,5 до 14,4 тыс. рублей.

В то же время Татарстан стал лидером в ПФО по объему продаж, где суммарные траты на изделия составили 6,1 млрд рублей. В тройку лидеров также вошли Башкортостан и Нижегородская область. Траты в обоих регионах на эти цели составили 5,4 млрд рублей.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Согласно исследованию компании Sokolov, казанские мужчины тратят 15% своей зарплаты на ювелирные украшения для женщин. Жители города оказались гораздо более щедрыми, чем москвичи. Они на эти цели могут тратить не более 12,6% своей зарплаты.

Напомним, Казань вошла в список городов-лидеров по продажам обручальных колец: индекс (число обручальных колец на каждую тысячу горожан) составил 1,5 в январе — июне этого года.

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Айрат Назипов