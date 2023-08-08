Казань вошла в число лидеров по покупкам обручальных колец в этом году

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Казань вошла в список городов-лидеров по продажам обручальных колец: индекс (число обручальных колец на каждую тысячу горожан) составил 1,5 в январе — июне этого года, согласно данным анализа продаж ювелирного бренда Sokolov.



Столица Татарстана заняла восьмое место среди регионов с самым низким средним чеком — средняя цена составила 9 973 рублей, а пик продаж в городе пришелся на начало лета — июнь.

Абсолютным лидером по покупкам обручальных колец среди городов стала Москва: здесь индекс составил 3 — именно столько изделий было куплено на каждую тысячу москвичей. По среднему чеку на обручальные кольца Москва заняла третье место среди других регионов — средняя цена составила 11 877 рублей, пик продаж в столице пришелся на июнь.

Второе место заняла Тюмень (индекс 2,8, средний чек 10 372 рубля). Тройку замкнули Екатеринбург и Ярославль (индекс 2,5, чек 11 644 рубля и 10 372 рубля соответственно).

Также в топ-5 городов по «обручальному индексу» вошел Санкт-Петербург (индекс 2,3, средняя цена — 13 504 рублей, это самый высокий показатель по стране).

Последние строчки рейтинга «обручального индекса» заняли Волгоград (0,4), Омск (0,6) и Саратов (0,9) — это 9 484 рублей, 6 947 рублей и 10 628 рублей соответственно.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Согласно результатам июльского исследования, только 37% казанцев регулярно носят обручальное кольцо, еще 26% надевают его крайне редко. А каждый четвертый признался, что чаще всего кольцо носит, но все же далеко не всегда. И 13% заявили, что вообще принципиально его не надевают. Интересно, что большая часть казанцев указывает, что не носит обручальное кольцо, потому что в принципе не носит любые кольца (38%).

Апрельское исследование показало, что Казань заняла шестое место в рейтинге самых дорогих городов России для празднования свадьбы. Согласно подсчетам, в столице Татарстана на свадьбу придется потратить в среднем 71,9 тысячи рублей. Из них 54 725 рублей молодоженам понадобится на организацию торжества. Помолвочное кольцо обойдется в среднем в 7 452 рубля, а обручальное — в 9 729 рублей.



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Маргарита Головатенко