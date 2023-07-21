Казанские мужчины тратят 15% своей зарплаты на ювелирные украшения для женщин

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Казань вошла в десятку самых щедрых городов. Местные мужчины тратят 15% своей зарплаты на ювелирные украшения для женщин, исходит из исследования бренда Sokolov.

В среднем по России этот показатель составляет 17%. Интересно, что жители Казани оказались гораздо более щедрыми, чем москвичи. Они на эти цели могут тратить не более 12,6% своей зарплаты.

Кроме того, казанские мужчины стали более активны в покупке ювелирных изделий для женщин. В первом полугодии 2023 года продажи ювелирных изделий, приобретенных мужчинами, выросли почти в три раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Чаще всего жители Казани приобретают для женщин кольца (37%), серьги (30%) и кулоны (10%). Самым популярным металлом оказалось серебро, на долю которого пришлось 63% всех продаж в Казани, на втором месте — красное золото (22%), на третьем — белое (11%).



Напомним, в России за год более чем на четверть выросли продажи серебряных украшений. В Казани средний чек на серебряные украшения увеличился на 19%. Отрицательная динамика продаж изделий из данного материала была зафиксирована только в Санкт-Петербурге (-2,6%).

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Елизавета Пуншева