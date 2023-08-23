«Интерфакс»: в Тверской области завершена поисковая операция — найдены останки всех погибших

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Поисковая операция в районе рухнувшего завершена. Спасатели нашли останки всех погибших, пишет «Интерфакс» со ссылкой на экстренные службы.

— На месте крушения найдены останки 10 человек: семи пассажиров и трех членов экипажа, — сообщает издание.

Частный самолет Embraer Legacy, совершавший рейс Москва — Санкт-Петербург, упал сегодня вблизи населенного пункта Куженкино в Тверской области. В результате крушения самолета погибли 10 человек, из них 3 члена экипажа.

По данным Росавиации, на борту разбившегося самолета находились Евгений Пригожин, Дмитрий Уткин, Евгений Макарян, Сергей Пропустин, Александр Тотмин, Валерий Чекалов, Николай Матусеев. Также погибли члены экипажа: Алексей Левшин, Рустам Каримов и Кристина Распопова.

Выполнение полета самолета осуществлялось на основании разрешения на использование воздушного пространства, выданного в установленном порядке, рассказали в ведомстве.

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Айрат Назипов