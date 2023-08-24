Спортсмен СК «Синтез» выиграл серебряную медаль на турнире в Екатеринбурге
Спортсмен СК «Синтез», представляющий Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и туризма, Николай Зуев выиграл серебро на Международном фестивале университетского спорта в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба клуба.
Пловец выступал на дистанции 100 метров на спине. Он преодолел ее за 54,21 секунды, уступив первенство другому россиянину — Максиму Фофанову. Он финишировал первым за 54,01 секунды.
Плавательный турнир проходит в эти дни во Дворце водных видов спорта Екатеринбурга. Он стартовал 22 августа.
На этой неделе на турнире медали выигрывал другой спортсмен СК «Синтез» — Никита Шлейхер. Он успел оформить золотой дубль. Сначала он выиграл турнир в прыжках с однометрового трамплина. Татарстанец опередил ближайшего преследователя на 2,5 балла. Затем Шлейхер занял первое место в прыжках с десятиметровой вышки. Он обошел ближайшего конкурента на 80 баллов.
Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым