Спортсмен СК «Синтез» выиграл серебряную медаль на турнире в Екатеринбурге

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой СК «Синтез»

Спортсмен СК «Синтез», представляющий Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и туризма, Николай Зуев выиграл серебро на Международном фестивале университетского спорта в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба клуба.

Пловец выступал на дистанции 100 метров на спине. Он преодолел ее за 54,21 секунды, уступив первенство другому россиянину — Максиму Фофанову. Он финишировал первым за 54,01 секунды.

Плавательный турнир проходит в эти дни во Дворце водных видов спорта Екатеринбурга. Он стартовал 22 августа.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

На этой неделе на турнире медали выигрывал другой спортсмен СК «Синтез» — Никита Шлейхер. Он успел оформить золотой дубль. Сначала он выиграл турнир в прыжках с однометрового трамплина. Татарстанец опередил ближайшего преследователя на 2,5 балла. Затем Шлейхер занял первое место в прыжках с десятиметровой вышки. Он обошел ближайшего конкурента на 80 баллов.

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Айрат Назипов