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Спортсмен СК «Синтез» оформил золотой дубль на Международном фестивале университетского спорта

17:29, 22.08.2023
Спортсмен СК «Синтез» оформил золотой дубль на Международном фестивале университетского спорта
Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой «КОС-Синтез»

Спортсмен СК «Синтез», представляющий Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и туризма, Никита Шлейхер выиграл второе золото на Международном фестивале университетского спорта в Екатеринбурге.

Татарстанский спортсмен занял первое место в прыжках с десятиметровой вышки. Он набрал 517,10 балла. Шлейхер опередил ближайшего конкурента — Романа Ларина — на 80 баллов.

Соревнования в столице Урала продлятся до 31 августа. В них участвуют спортсмены из 37 стран.

скриншот realnoevremya.ru из видео Водный матч!/t.me

Накануне Никита Шлейхер выиграл турнир в прыжках с однометрового трамплина. Татарстанец опередил ближайшего преследователя на 2,5 балла.

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Айрат Назипов
СпортВодные виды спорта Татарстан

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