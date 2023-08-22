Спортсмен СК «Синтез» оформил золотой дубль на Международном фестивале университетского спорта
Спортсмен СК «Синтез», представляющий Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и туризма, Никита Шлейхер выиграл второе золото на Международном фестивале университетского спорта в Екатеринбурге.
Татарстанский спортсмен занял первое место в прыжках с десятиметровой вышки. Он набрал 517,10 балла. Шлейхер опередил ближайшего конкурента — Романа Ларина — на 80 баллов.
Соревнования в столице Урала продлятся до 31 августа. В них участвуют спортсмены из 37 стран.
Накануне Никита Шлейхер выиграл турнир в прыжках с однометрового трамплина. Татарстанец опередил ближайшего преследователя на 2,5 балла.
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