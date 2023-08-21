Спортсмен СК «Синтез» выиграл первое золото Международного фестиваля университетского спорта

Фото: скриншот realnoevremya.ru из видео Водный матч!/t.me

Спортсмен СК «Синтез», представляющий Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и туризма, Никита Шлейхер стал первым победителем Международного фестиваля университетского спорта. Состязания проходят в Екатеринбурге.

В финале прыгун в воду показал лучший результат — 392,5 балла. Серебро досталось Александру Черепахину (представитель Университета имена Лесгафта из Санкт-Петербурга), который набрал 390,05 балла. Тройку лидеров замкнул уроженец Кубы Карлос Эскалона (представитель Университета спортивных наук и физической культуры им. Мануэля Фахардо). Он заработал 380,7 балла.

Соревнования продлятся до 31 августа. В них участвуют спортсмены из 37 стран.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

По итогам чемпионата России по прыжкам в воду спортсмены СК «Синтез» завоевали две золотые и три серебряные медали. Самым успешным среди них стал Никита Шлейхер, в активе которого два чемпионских титула — в синхронных прыжках с трехметрового трамплина и десятиметровой вышки, и одно личное серебро.



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Айрат Назипов