В большинстве казанских компаний удаленно работает менее 10% штата

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В 7 из 10 компаний столицы Татарстана дистанционных работников осталось менее 10% от штата, выяснили аналитики сервиса SuperJob.



Почти треть удаленных сотрудников в Казани — программисты (30%). Также из дома работают сотрудники отделов продаж (23%), бухгалтерского учета (19%) и кадров (10%).

Почти половина — 46% — компаний, где можно работать дистанционно, находится в Москве. В Санкт-Петербурге таких насчитывается 41%, в остальных регионах — 42%.



realnoevremya.ru/Максим Платонов

Недавно исследование показало, что четверо из десяти казанских удаленных сотрудников скорее выберут увольнение, чем работу в офисе, если того потребует начальство. Согласны на такие условия 37% респондентов. Еще 22% затруднились с однозначным решением: «Буду обговаривать условия возвращения в офис».



Согласно другому исследованию, в каждой одиннадцатой компании Казани сотрудники трудятся дистанционно из-за рубежа. В целом же работники на удаленке, находящиеся как в России, так и за ее пределами, есть сегодня в 29% предприятий и организаций Казани.

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Галия Гарифуллина