В каждой одиннадцатой компании Казани сотрудники работают на удаленке из-за рубежа

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Сотрудники 9% российских компаний, работающие в дистанционном формате, находятся за границей. Такие специалисты есть в каждой одиннадцатой компании Казани, показал опрос, проведенный сервисом по поиску работы SuperJob.

В целом же работники на удаленке как находящиеся в России, так и за ее пределами, есть сегодня в 29% предприятий и организаций Казани. Причем в двух из трех таких компаний дистанционного персонала осталось мало: менее 10% от штатной численности.

Чаще всего на удаленке из России и зарубежья чаще всего трудятся IT-специалисты и дизайнеры.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Еще в феврале в Госдуме предложили запретить выехавшим за границу IT-специалистам удаленно обслуживать государственные информационные системы (ГИС) и системы объектов критической информационной инфраструктуры. Проект постановления был опубликован в законодательной базе нижней палаты парламента Федерального собрания.



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Айрат Назипов