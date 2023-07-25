В Казани почти половина удаленных сотрудников предпочтут увольнение выходу в офис

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Четверо из десяти казанских удаленных сотрудников скорее выберут увольнение, чем работу в офисе, если того потребует начальство. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного сервисом SuperJob.

В случае если работодатель решит, что сотрудники должны перейти с удаленки или гибридного графика на работу в офисе, 41% из таких работников предпочтут уволиться. Согласны на такие условия 37% респондентов. Еще 22% затруднились с однозначным решением: «Буду обговаривать условия возвращения в офис».



Больше всего тех, кто готов уволиться из-за перехода в офис, среди тех, кто работает в режиме хоум-офиса всю неделю — 65%. Среди сотрудников на гибридном графике 50% готовы перейти на офлайн-формат.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Этим летом в столице Татарстана чаще всего дистанционную работу предлагают программистам и рекрутерам. При этом сотрудники на удаленке сегодня есть лишь в 34% казанских организаций, и в двух из трех таких компаний дистанционного персонала осталось менее 10%.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Елизавета Пуншева