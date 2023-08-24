СМИ: новыми участниками БРИКС станут Аргентина, Иран, Саудовская Аравия, Египет и ОАЭ

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Новыми участниками БРИКС станут пять стран: Аргентина, Иран, Саудовская Аравия, Египет и ОАЭ. Об этом сообщает корреспондент бразильского портала UOL со ссылкой на проект итогового документа саммита группы.

Уточняется, что новые страны-участницы были распределены по географическому принципу.



Как сообщает бразильский портал, в соответствии с этим принципом — и для соблюдения географического баланса — к организации может присоединиться еще одна африканская страна.

Власти Бразилии, пишет UOL, хотели бы видеть в будущем в составе БРИКС Индонезию, однако она пока не готова присоединиться.

Представители Китая ранее поддержали процесс расширения БРИКС. В КНР заявили, что они только приветствуют скорейшее вступление в «большую семью» объединения новых партнеров. В целом, как сообщалось вчера, страны БРИКС пришли к согласию по вопросу расширения союза.

Следующий саммит глав государств БРИКС пройдет в Казани в октябре 2024 года, однако конкретные даты пока не согласованы.



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Илина Хакимова