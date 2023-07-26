Сенегал пригласили поучаствовать в «Играх будущего» в Казани

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

Сенегалу предложили принять участие в «Играх будущего», которые пройдут в Казани в 2024 году. Приглашение адресовали президенту страны Маки Саллу, который посетил ИТ-парк им. Башира Рамеева, сообщает пресс-служба раиса Татарстана.

Он ознакомился со зданием, в котором технопарк располагается с 2022 года. В частности, ему показали общественные пространства, конференц-залы, киберспортивную арену и детский ИТ-парк. Сопровождал президента Сенегала раис Татарстана Рустам Минниханов.

Напомним, Маки Салл прибыл в Татарстан 25 июля. Он намерен изучить промышленный потенциал республики.

Также президент Сенегала в Татарстане планирует посетить ряд культурных и спортивных объектов. Он уже побывал в Международном конноспортивном комплексе «Казань», «Ак Барс Арене» и Дворце водных видов спорта.



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Татьяна Демина