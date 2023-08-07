Делегация из Катара примет участие в «Играх будущего» в Казани

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В Казань на международный турнир по фиджитал-спорту «Игры будущего», который пройдет в 2024 году, прибудет делегация из Катара. Об этом сообщил посол России в этой стране Дмитрий Догадкин.

Он обратил внимание, что Катар неоднократно принимал участие в крупных мероприятиях в России. В частности, делегации государства приезжали на Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum 2023», а также на Восточный и Петербургский экономические форумы. Представители страны также были на фестивале этнодизайнеров в Болгаре.

— Уверены, что и далее Доха сохранит и преумножит свой интерес к участию в выставочных мероприятиях и конференциях на территории России, в частности, в масштабном фиджитал-проекте «Игры будущего», которые пройдут в Республике Татарстан, — цитирует Дмитрия Догадкина «РИА Новости».

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Напомним, соглашение по организации «Игр будущего — 2024» в Казани подписали в июне 2022 года на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Они состоятся с 23 февраля по 2 марта.



На подготовку к «Играм будущего» направят более 5 млрд рублей. По указу президента России Владимира Путина правительство выделит 1,8 млрд в 2023-м и около 3,5 млрд рублей в следующем году.



Участие в «Играх будущего» пригласили принять и Сенегал. Предложение адресовали президенту страны Маки Саллу в конце июля, когда он посещал Татарстан перед началом международного форума «Россия — Африка».

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Татьяна Демина