Минфин и Банк России смягчили условия выплаты дивидендов иностранцам

Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина

Минфин и Банк России смягчили условия выплаты дивидендов иностранцам, инвестирующим в российскую экономику, сообщает министерство финансов.



Теперь дивиденды могут выплачиваться без ограничений, но не превышать объем инвестиций в Россию.

Среди условий выплаты дивидендов: инвестирование иностранных кредиторов в российскую экономику начиная с 1 апреля 2023 года, включая расширение объема производства в России и развитие новых технологий. Ранее объем выплаты дивидендов не мог превышать 50% от общего размера чистой прибыли предыдущего года при условии выполнения поставленных KPI.

Накануне стало известно, что правительство и Центробанк подготовили проект указа о разблокировании части иностранных активов для обмена на российские.

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Маргарита Головатенко