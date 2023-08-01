Финтех-платформу для электромобиля «Атом» разработает «Тинькофф Авто»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

«Тинькофф Авто» договорился о стратегическом партнерстве по внедрению финтех-решений в первый российский электромобиль «Атом», сказано в материалах платформы.



— «Тинькофф Авто» и «Атом» изучают возможности, объединение усилий и обмен экспертизой для разработки прототипа отдельного автомобильного маркетплейса на базе «Атом» OC с использованием решений «Тинькофф eCommerce» и платформы «Тинькофф Город», — сказано в сообщении.

Такой маркетплейс планируют интегрировать в бортовой компьютер или систему управления электромобилем. Рассчитывается, что он сможет предоставить сервисы для автомобилистов, включая автострахование, вызов эвакуатора и автоконсьерж, а еще сопутствующие сервисы — например, бронь столиков в ресторане, заказ еды.

В бортовые компьютеры также планируют интегрировать Tinkoff Pay, изучается возможность новых сценариев доступа к автомобилю с помощью Tinkoff ID.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

В мае на Международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum» впервые представили российский электромобиль «Атом» от проекта АО «Кама». Разработчики подчеркнули, что это прототип, и напомнили, что полномасштабное серийное производство и продажи начнутся через два года.

Как заявил главный генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин, планируемая цена электромобиля составит чуть меньше 2 млн рублей. Двигатель будет производиться в Москве, а старт продаж намечен на 2025 год.

Гендиректор компании-автопроизводителя «Кама» Игорь Поваразднюк отмечал, что электромобили «Атом» благодаря высокому уровню цифровизации будут не только средством передвижения, но и своего рода современным гаджетом.

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Маргарита Головатенко