Сергей Когогин назвал стоимость электроавтомобиля «Атом»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Нижнем Новгороде на выставке «Цифровая индустрия промышленной России» компания «Кама» представила проект электромобиля «Атом» для городской среды. Его изучил премьер-министр страны Михаил Мишустин.

Он поговорил на английском языке с главным конструктором Гарольдом Рубелем и лично протестировал эргономику автомобиля. В разработку отечественной ОС включены: связанные облачные сервисы, платформа телематики и элементы дополненной реальности.

Как заявил главный генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин, планируемая цена электромобиля составит чуть меньше 2 млн рублей. Двигатель будет производиться в Москве, а старт продаж намечен на 2025 год.

Фото: правительство России/t.me (скриншот видео)

На Международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum» впервые представили российский электромобиль «Атом» от проекта АО «Кама». Разработчики подчеркнули, что это прототип, и напомнили, что полномасштабное серийное производство и продажи начнутся через два года.

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Айрат Назипов