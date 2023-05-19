Электромобили «Атом» будут не только средством передвижения, но и гаджетом

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Новые российские электромобили «Атом», которые начнут производиться с 2025 года, благодаря высокому уровню цифровизации будут не только средством передвижения, но и своего рода современным гаджетом. Об этом «РИА Новости» заявил гендиректор компании-автопроизводителя «Кама» Игорь Поваразднюк.

— Мы выделяем две ключевых группы потребителей, первая — это срез современного поколения людей в мегаполисах, в жизнь которых достаточно глубоко проникла цифровизация. Для этой группы людей мы хотели бы предоставить новый пользовательский опыт: новую возможность ощущать автомобиль не только как транспортное средство, но как некий формат гаджета, девайса, — отметил он.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Поваразднюк, говоря о потенциальных покупателях, добавил, что вторая группа будущих клиентов — операторы каршеринга, такси и доставки. По его словам, в России эти сервисы обладают высоким уровнем цифровизации по сравнению с западными аналогами, их требования давно переросли те, что могут предоставить классические автомобили.

— Мы пытаемся для этих бизнесов предоставить некий инструмент в виде нашего электромобиля, который позволит им раскрыть в том числе и свой накопленный потенциал для своего цифрового продукта, получить цифровой автомобиль, — добавил он.

На Международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum» впервые представили российский электромобиль «Атом» от проекта АО «Кама». Разработчики подчеркнули, что это прототип, и напомнили, что полномасштабное серийное производство и продажи начнутся в 2025 году.



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Илина Хакимова