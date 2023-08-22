Фигурист Роман Костомаров впервые вышел на лед после операции

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров впервые вышел на лед после ампутации стоп. Как пишет «Чемпионат», фигурист показался зрителям на шоу Ильи Авербуха «Письма любви», которое проходит в Сочи.

Костомаров появился на льду в кроссовках. Под овации зрителей он обнял свою жену.

7 февраля стало известно, что Костомарову ампутировали обе стопы. Отмечалось, что самочувствие фигуриста улучшается, однако он продолжает находиться в реанимации. СМИ писали, что известный спортсмен находился в крайне тяжелом состоянии из-за поражения части головного мозга.

В мае Илья Авербух рассказал об улучшении состоянии Костомарова. В его поддержку провели всероссийский тур «Ледниковый период. Снова вместе».

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Айрат Назипов