Илья Авербух рассказал о состоянии фигуриста Романа Костомарова

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Известный продюсер, серебряный призер Олимпиады-2002 в танцах на льду Илья Авербух в интервью «Газете.Ru» рассказал о состоянии фигуриста Романа Костомарова. По его словам, спортсмену становится лучше.

— Все хорошо, насколько это можно. Рома сражается, борется, с каждым днем ему все лучше. Слова поддержки и аплодисменты ему очень нужны, и спасибо зрителям за все, — отметил он.

Авербух также сообщил о финансовой помощи Костомарову. В его поддержку проходит всероссийский тур «Ледниковый период. Снова вместе».

— Еще раз подчеркну, что мы не собираем никакие средства со зрителей. Все, что передается, — это моя личная инициатива. И, конечно, мы полностью поддерживаем сейчас семью Ромы и Оксаны, — подчеркнул Авербух.

7 февраля СМИ сообщали, что Костомарову ампутировали обе стопы. Отмечалось, что самочувствие фигуриста улучшается, однако он продолжает находиться в реанимации.

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Елизавета Пуншева