ТАСС: Роман Костомаров находится в стабильном состоянии после поражения части мозга

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Врачи быстро отреагировали на проблему с сосудами головного мозга у российского фигуриста Романа Костомарова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

— У Костомарова была проблема с сосудами головного мозга, но врачам удалось оперативно отреагировать на ситуацию. Сейчас он в стабильном состоянии, — сообщил собеседник агентства.

Сегодня «РИА Новости» сообщало, что Костомаров находится в крайне тяжелом состоянии ввиду поражения части головного мозга. Собеседник агентства отмечал, что у фигуриста образовалась гематома и есть кровоизлияние.

7 февраля СМИ сообщали, что Костомарову ампутировали обе стопы. Отмечалось, что самочувствие фигуриста улучшается, однако он продолжает находится в реанимации.

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Антон Гаврилов