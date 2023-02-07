СМИ: фигуристу Роману Костомарову ампутировали две стопы
Олимпийскому чемпиону 2006 года в танцах на льду Роману Костомарову ампутировали обе стопы. Об этом сообщает «ТАСС».
— К сожалению, пришлось ампутировать обе стопы. Роман в сознании. Общее состояние улучшается. Но он продолжает находиться в реанимации под пристальным присмотром врачей, — отметил источник агентства.
При этом «Матч ТВ» сообщает об ампутации одной стопы. По информации издания, вторую ногу удалось спасти.
10 января стало известно, что российский фигурист Роман Костомаров попал в реанимацию. Предварительным диагнозом спортсмена была пневмония.
45-летний спортсмен накануне до этого пожаловался медикам на состояние своего здоровья. В частности, Костомаров рассказал специалистам об ощущении слабости и боли в груди. Тест на COVID-19 оказался отрицательным.
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