СМИ: фигуристу Роману Костомарову ампутировали две стопы

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Олимпийскому чемпиону 2006 года в танцах на льду Роману Костомарову ампутировали обе стопы. Об этом сообщает «ТАСС».

— К сожалению, пришлось ампутировать обе стопы. Роман в сознании. Общее состояние улучшается. Но он продолжает находиться в реанимации под пристальным присмотром врачей, — отметил источник агентства.

При этом «Матч ТВ» сообщает об ампутации одной стопы. По информации издания, вторую ногу удалось спасти.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

10 января стало известно, что российский фигурист Роман Костомаров попал в реанимацию. Предварительным диагнозом спортсмена была пневмония.

45-летний спортсмен накануне до этого пожаловался медикам на состояние своего здоровья. В частности, Костомаров рассказал специалистам об ощущении слабости и боли в груди. Тест на COVID-19 оказался отрицательным.

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Елизавета Пуншева