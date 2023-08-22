В центре Казани образовались сильные пробки

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Вечером во вторник, 22 августа, в центре Казани образовались сильные пробки — «стоят» улицы Пушкина, Татарстана, Салимжанова, Чернышевского, Лево-Булачная, Ташаяк и Московская. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты» по состоянию на 17.39.

Затруднено движение также в Щербаковском переулке, Роще Фрунзе и на ул. Саид-Галеева. В целом дорожная ситуации в столице Татарстана оценивается в 7 баллов.

скриншот realnoevremya.ru сервиса «Яндекс.Карты»

Пробки наблюдаются также на проспекте Победы, ул. Николая Ершова, Аграрной, Минской, Юлиуса Фучика. Небольшой затор образовался на Мамадышском тракте.

Согласно исследованию, почти половина водителей Казани — 43% — стоя в пробках слушают музыку. Каждый десятый автомобилист в это время просматривает соцсети или новости в телефоне.



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Татьяна Демина