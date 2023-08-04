Стало известно, чем занимаются казанские водители, стоя в автомобильных пробках

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Казанцы поделились с сервисом SuperJob и OMODA, чем развлекают себя, стоя в автомобильных пробках. В опросе приняли участие респонденты, водящие автомобиль: представители экономически активного населения и родители детей от года до 14 лет.

Чаще всего казанцы слушают музыку (43%).

Каждый седьмой (14%) развлекает себя в пробках наблюдением за окружающими машинами, каждый десятый (10%) просматривает соцсети или новости в телефоне, 9% опрошенных слушают аудиокниги, лекции и подкасты. Еще 5% просто погружаются в свои мысли, чуть меньше — 4% — просто отдыхают. Разговаривают по телефону в это время 2%, столько же — поют. 1% курит, также 1% смотрит кино и сериалы.

Просто ждут окончания пробок 10% казанцев.

И еще 8% занимаются другими делами: наводят порядок в машине, едят, заказывают товары из интернет-магазинов и проч. Жительницы города, стоя в пробках, умудряются поправлять макияж и «пилить ногти».



Интересно, что женщины чаще мужчин слушают в пробках аудиокниги и музыку, а также поют сами. А вот тех, кто просто ждет, больше среди представителей сильного пола.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Развлечь детей в пробках — сложнее, однако 30% решают эту проблему, занимая ребенка беседой (30%).

Дети каждого пятого играют в игры на планшете (21%). По 16% включают радио и мультфильмы, 13% играют с детьми в различные словесные игры, поют песни 9%, решают логические задачи и слушают аудиосказки по 6%, у 5% родителей дети в машине читают книги и по 1% предлагают детям перекусить и поиграть с игрушками.

В том, что в пробках дети развлекают себя сами, признаются 12% опрошенных.

Тех, кто включают ребенку мультфильмы и дает почитать книжку, больше среди мужчин. У матерей дети чаще заняты игрушками или устным счетом. О том, что дети сами себя развлекают, также чаще рассказывали женщины.

В Казани на Мамадышском тракте, где постоянно наблюдаются пробки, планируют построить третью разворотную петлю. На разработку документации по этому проекту выделили 27,2 млн рублей. Заказчиком выступает ГКУ «Главтатдортранс».

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Илина Хакимова