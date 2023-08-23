Большинство россиян хотя бы раз в жизни участвовали в онлайн-розыгрышах

Большинство россиян — 60% — хотя бы раз в жизни участвовали в онлайн-розыгрышах или скидочных акциях. Об этом сообщает «Газета.Ru».

Уточняется, что 45% из них удавалось что-либо выигрывать в конкурсах и розыгрышах. Не повезло при этом 55% респондентам. Чаще всего россияне выигрывали деньги и сертификаты (15%), косметику (7%), суши и роллы (5%), билеты в кино и на концерты (5%). Также 3% получали в розыгрышах скидку, тоже 3% выигрывали пиццу, и еще по 3% — одежду и книги. Также популярными ответами стали детские товары, фотосессия, электроника и смартфон (по 2%).

В честность таких розыгрышей верят 39% опрошенных. Еще 41% думают, что иногда в них бывают подтасовки результатов, а 20% совсем не верят в шансы на выигрыш.

Напомним, абсолютное большинство россиян — 77% — хотя бы раз в жизни играли в лотерею. При этом 38% респондентов играет в лотерею реже одного раза в год. Еще 29% играю один-два раза в год, 9% — пару раз в месяц и 1% — чаще. 23% россиян заявили, что никогда этого не пробовали.

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Елизавета Пуншева