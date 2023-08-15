Абсолютное большинство россиян хотя бы раз в жизни играли в лотерею

Абсолютное большинство россиян — 77% — хотя бы раз в жизни играли в лотерею. Об этом свидетельствует исследование холдинга «Ромир» и «Национальной лотереи».

При этом 38% респондентов играет в лотерею реже одного раза в год. Еще 29% играю один-два раза в год, 9% — пару раз в месяц и 1% — чаще. 23% россиян заявили, что никогда этого не пробовали.

Чаще остальных никогда не пробовали играть в лотерею опрошенные в возрасте от 18 до 24 лет (34%). Активнее всех играют россияне от 35 до 39 лет.

— Для большинства лотерея — это проверка удачи, так ответили 35% респондентов. 8% россиян играют в лотереи, чтобы стать состоятельнее, а 7% считают, что это веселое времяпрепровождение. 6% утверждают, что их интересует сам процесс игры, а некоторые используют игру как возможность интересно провести время с семьей (5%), — заявлено в исследовании.

В России на треть выросло число покупок лотерейных билетов в первом квартале 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Так, продажи лотерей в январе — марте этого года оказались выше на 34%, чем в эти же месяцы предыдущих лет, а также на 35% больше первого квартала 2021 года и на 41% к началу 2020-го.

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Елизавета Пуншева