Первый этап капремонта стационара казанской горбольницы №18 завершат в конце года

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В четвертом квартале 2023 года в Казани планируют завершить первый этап капитального ремонта стационара центральной городской клинической больницы №18 имени профессора К.Ш. Зыятдинова. Об этом сообщили в Управлении здравоохранения столицы Татарстана.

В здании уже обновили второй этаж блока Б. Проведена перепланировка и ремонт помещений и палат — в них установили оргтехнику, мебель, холодильники и все необходимое оборудование.

В обновленных помещениях стационара больницы разместилось отделение оториноларингологии. Работы продолжаются в подвальных помещениях здания.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, в начале 2024 года в Казани завершат капитальный ремонт стационара городской клинической больницы №16. Полностью отремонтировали второй корпус и два этажа первого корпуса.

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Татьяна Демина