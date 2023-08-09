В Казани капремонт стационара горбольницы №16 завершат в начале 2024 года

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Капитальный ремонт стационара городской клинической больницы №16 в Московском районе Казани завершат в первом квартале 2024 года, сообщили в мэрии города.



На сегодняшний день работы выполнили на 70%. Полностью отремонтировали второй корпус стационара, два этажа первого корпуса. В обновленных помещениях и палатах — оргтехника, мебель, холодильники и все необходимое оборудование.

Обновлены два из трех лифтов, заменены пожарная сигнализация. В здании обустроили системы видеонаблюдения, кондиционирования и вентиляции. Установлен аппарат рентгеновской компьютерной томографии, он готовится к запуску.

Третий этаж первого корпуса планируют сдать в эксплуатацию в начале сентября. Останется отремонтировать еще два этажа и подвал.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане продолжается ремонт на 149 объектах здравоохранения в рамках трех программ. По данным на конец июля, в первичном звене ремонтируются 118 объектов. Объем работ по ним завершен на 92%.

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Маргарита Головатенко